Milan, Montella e Galliani hanno ragione. E il sogno Champions continua...

C'è un dettaglio di Milan-Napoli che marca la differenza al momento evidenziata dai risultati degli scontri diretti e dalla classifica delle due squadre: al 6' del primo tempo gli azzurri vanno in porta con tre tocchi e Dries Mertens trova l'unico spiraglio possibile per l'assist pazzesco a Insigne che segna il gol dell'1-0; al 3' del secondo tempo i rossoneri rubano palla nella metà campo avversario, Pasalic impiega troppo tempo per servire un liberissimo Bacca a centro area e il suo filtrante finisce per essere preda di Albiol. La differenza numero uno, allora, è molto semplice: la qualità. Nella giornata in cui Suso viene imbrigliato più dall'organizzazione del Napoli che da Strinic, al Diavolo è mancato l'uomo che potesse ribaltare il tavolo: finché ha avuto benzina, ha sognato la rimonta, pian piano che passavano i minuti sembrava quasi accettare l'idea della sconfitta onorevole perché ormai non riusciva più a trovare spazi.



Al momento il Milan ha 7 punti di distacco dal Napoli terzo in classifica: la Champions si è oggettivamente allontanata, anche se i rossoneri devono recuperare la gara di Bologna l'8 febbraio. Eppure nel sondaggio sul nostro sito due tifosi su tre hanno risposto che non è ancora finita e che bisogna crederci. Magari hanno ascoltato le parole di Galliani e Montella nel post partita. L'a.d. ha usato un paragone "particolare": "Siamo diventati come quei pugili che hanno la guardia bassa, ma che i pugni li sanno dare. Un po' come Rocky Balboa: quando sembra che sta perdere, si rialza". Anche Rocky qualche volta ha perso nei film. Montella ha ripreso il filo della lezione psicologica impartita ai giornalisti in conferenza stampa: "Siamo usciti dalla zona comfort". In altre parole, il suo Milan ha osato.



La partita si è messa in modo tale che il dato del possesso palla (56,9% a 43,1%) fa quasi poco testo: col Napoli avanti di due gol dopo 9 minuti, era quasi logico che fosse il Milan a comandare il gioco. Non era così scontato trovare il gol così come il Milan l'ha trovato: Kucka si avventa su Jorginho, Pasalic su Tonelli, il Napoli va in affanno e lo slovacco segna. Pressing alto, altissimo. Come la posizione dei terzini, Abate soprattutto: Montella ha rischiato e vedendo l'1-0 di Insigne si direbbe che ha sbagliato. Ma ha dato un segnale alla squadra: in questa stagione ha cominciato a vincere giocando prevalentemente in contropiede, nelle ultime gare si è visto un Milan diverso. Ha raccolto pochi punti, appena 5 in 5 partite, ma ha sempre dato l'impressione di essere cresciuto come squadra, tanto da portare a casa, nel frattempo, il primo trofeo degli ultimi 5 anni, la Supercoppa conquistata a Doha. Ecco perché non sarà ancora un Milan da Champions, oggi, ma può diventarlo presto: con il coraggio e le idee. In attesa di avere più qualità.