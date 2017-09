Milan, Montella: "Donnarumma? Nessuna promessa"

Vigilia di Milan-Cagliari e ultimi giorni di calciomercato: ecco le principali dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Montella in conferenza stampa.



"L'entusiasmo non deve diventare euforia, altrimenti diventa pericoloso, ma finora lo stiamo gestendo bene. L'anno scorso il Cagliari ci ha messo in difficoltà e stavolta arriva da una sconfitta: è una partita pericolosa perché affrontiamo una squadra preparata tatticamente"



"Le parole di Raiola su Donnarumma? Diamo troppa importanza a quello che dicono gli altri. A me la società non ha mai detto di assegnare la fascia da capitano a Donnarumma: forse gli è stato detto che nel tempo potrà diventare capitano, ma dalla società, non da me. I ragazzi, dopo una scossa iniziale, hanno accettato il passaggio della fascia a Bonucci che rappresenta il nuovo corso: ho visto anche Abate e Bonucci a cena, c'è feeling anche fuori dal campo".



"L'equilibrio tra fase offensiva e difensiva è quello che ti fa vincere. Vediamo come stanno Montolivo e Biglia, Locatelli sta crescendo. Kalinic oggettivamente è un po' indietro, è molto probabile che vada in panchina. Siamo contenti di Cutrone, André Silva e di Kalinic: qualcuno deve pure andare in panchina, giocando ogni tre giorni non vedo problemi. Mercato? Il direttore è molto stanco. Niang? Vorrei parlare con lui perché è un ragazzo molto sensibile".