Milan, Montella: "Donnarumma incedibile, speriamo ci faccia andare in vacanza sereni"

Il Milan chiude il campionato sul campo del Cagliari. La qualificazione matematica ai preliminari di Europa League è stata raggiunta sette giorni fa a San Siro contro il Bologna e la trasferta al Sant'Elia passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle voci di mercato e in particolare alla questione Donnarumma. Ecco le dichiarazioni di Vincenzo Montella alla vigilia della sfida con i rossoblù.



"Non commento le dichiarazioni di Raiola. Donnarumma ha un contratto con il Milan, lo tratterò come un giocatore del Milan fino a quando avrà un contratto con noi. E' un patrimonio della società e un patrimonio tecnico per la squadra. E' incedibile per noi. Ci sono tanti rumours, qualche giorno fa l'avevo un po' stuzzicato perché c'è un affetto forte verso di lui da parte nostra. Ci auguriamo che il ragazzo possa andare in vacanza serenamente e farci stare un po' più sereni. Prevalentemente deve decidere lui cosa vuole fare e dare indicazioni a chi lo assiste o consiglia. Ovvio che la società abbia bisogno per una programmazione di sapere se c'è Donnarumma e se c'è con le migliori condizioni psico-fisiche. Non è un giocatore normale, è un giocatore su cui tutti noi vogliamo porre la massima fiducia e la programmazione nel tempo".



"Il mio rinnovo? Tra una settimana forse vado in vacanza, mi auguro che si possa risolvere prima. Mi sono confrontato con Gattuso, gli do il mio grandissimo in bocca al lupo. Da parte mia avrà la massima disponibilità, le porte del mio spogliatoio saranno sempre aperte per lui. Non lo sento ingombrante, può essere un valore per i giovani".



"Bonaventura è guarito, deve tornare ad abituarsi al campo. Continuerà a lavorare nei prossimi giorni anche se noi andremo in vacanza. Credo che per lui sia bello assaporare almeno la panchina".



"E' stata una stagione positiva, arrivo alla fine di questo campionato meno stanco rispetto ad altri campionati. L'aria del Milan e di Milanello mi fa bene. Andiamo a giocarci una partita volendo finire bene. E' stata una stagione in cui abbiamo avuto un rendimento più o meno costante, anche se abbiamo avuto dei periodi difficili, anche perché ci son stati tanti cambiamenti. E' stata un'esperienza importante. Sono contento di tutte le componenti e di come stiamo programmando".