Milan, Montella: "Donnarumma da Pallone d'Oro"

Recuperata serenità di risultati con i quattro punti tra Bologna e Lazio, il Milan ospita la Fiorentina a San Siro nel posticipo di domenica sera (diretta tv su Premium Sport HD). Un match importantissimo in chiave europea, anche se per Vincenzo Montella non sarà decisiva: "Ci possono essere ribaltoni, mancano tante partite. Va conquistata l'Europa, il campionato è ancora lungo a prescindere dalla partita di domenica sera. Senza assilli e con maturità potremo raggiungerla".



Tanti complimenti alla Fiorentina: "E' una squadra molto coraggiosa, giocano in tanti modi diversi. Non specula sul risultato, grandi meriti a Paulo Sousa che ha dato mentalità internazionale". Non ci sarà Bernardeschi: "Un grandissimo talento ma i viola ha giocatori adeguati per sostituirlo, penso a Ilicic".



Sul "problema" del gol: "Numericamente forse sì, ma non sul piano delle palle gol: abbiamo sempre creato tanto, spesso più degli avversari". Indiscrezioni parlano dell'apprezzamento della futura proprietà cinese sul suo operato: "Se seguissi tutte le indiscrezioni, non dormirei più... Mi rapporto a questa società, che mi ha sempre dato fiducia. In questo momento di transizione sento vicino i tifosi. Futuro? Ho inseguito tanto questa società, spero di rimanerci a lungo".



Poi una previsione pesante su Donnarumma: "Come potenzialità potrebbe vincere il Pallone d'Oro, al Milan avrebbe anche più possibilità visto l'abitudine di vincere a livello internazionale (frecciata alla Juve?, ndr)". Sulla cena offerta da Bacca: "Sono contento siano venuti quasi tutti, mi ha fatto molto piacere. Il gruppo è unito, ma lo sapevo già".



Sui presidenti che "allenano" gli allenatori: "Fa parte dei contratti dei tecnici, c'è scritto che bisogna rapportarsi con i presidenti... Ringrazierò sempre Berlusconi, ovvio ci siano confronti ma sempre nel massimo rispetto, anche se su certi aspetti si può non essere d'accordo. Ma mi ha fatto anche tanti complimenti. Sarri? E' difficile ma un allenatore non deve farsi condizionare". Infine, gli auguri a Roberto Baggio: "Uno dei pochi italiani a vincere il Pallone d'Oro, un campione che ha avvicinato i bambini a questo sport".