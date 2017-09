Milan, Montella: "Destinati a crescere, André Silva si è arrabbiato"

Il Milan vince la seconda gara consecutiva battendo 2-0 la Spal e arriva a quota 12 in 5 giornate: è dal 2003 che non ci riusciva, Vincenzo Montella si gode il momento. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"La squadra mi è piaciuta, ma si può ancora migliorare nella gestione della palla e nella finalizzazione. Ho visto la squadra sempre in partita. André Silva inzaghiato? L'ho visto molto bene, al 95' si è arrabbiato perché l'arbitro ha fischiato la fine, ci sta arrivando alla voglia di fare sempre gol"



"Sicuramente abbiamo avuto un inizio molto molto positivo come ci auguravamo, anche se era difficile, il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Questa squadra non può che essere destinata a crescere, io sto già pensando alla prossima partita con la Sampdoria. Due rigori battuti da due giocatori diversi? Prima della partita scelgo i due rigoristi della partita: è andata bene che ne abbiamo avuti due, ma c'è anche André Silva che è un bel rigorista e non sarà felicissimo visto che non ne ha battuti. Avrà modo di farlo"



"È un esercizio difficile ruotare tutti i giocatori, ma è fondamentale fare una turnazione: pensate ad André Silva, non è stato facile mandarlo in panchina contro l'Udinese dopo la tripletta in trasferta in Europa League. Decima formazione diversa in 10 partite? Credo che Suso, Calhanoglu e Bonaventura possano giocare insieme, ma io credo che i tifosi sognino se vinciamo le partite"