Milan, Montella: "Derby fondamentale, va bene vincerlo anche con un autogol"

Vincenzo Montella si avvicina al derby con relativa serenità: "C'è attesa e voglia di giocarlo subito - le parole a Premium Sport dopo la premiazione dell'USSI -, la tensione crescerà piano piano, da domani penserò al campo anche la notte".



Il tecnico del Milan vede così la partita contro l'Inter: "Un match fondamentale, abbiamo bisogno di una vittoria in qualsiasi modo. Meglio se con una bella prestazione, come contro la Roma, ma anche con un autogol sarei felice uguale (sorride, ndr)". Dopo il ko con i giallorossi, Montella vede segnali di ripresa: "Sono molto fiducioso in vista del derby, c'è fiducia e la strada è quella giusta. Contro la Roma ottima prestazione, voglio rivedere quella convinzione".



Ma Kalinic recupererà? "Non si è ancora allenato con la squadra, sarà una decisione last-minute. Ad ogni modo pensiamo anche ad altre soluzioni". Per esempio Cutrone: "Ha volontà, fame, voglia, entusiasmo e si sta meritando questo periodo. A inizio stagione è stata una piccola scommessa, sono contento di questa sua crescita continua".