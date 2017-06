Milan, Montella: "Crisi? Nelle ultime partite siamo cresciuti"

Il Milan non può più sbagliare. I rossoneri dopo aver perso contro Napoli e Udinese devono riscattarsi per non perdere il treno europeo. A San Siro domenica alle 12:30 arriva la Sampdoria di Giampaolo, reduce dal successo in rimonta contro la Roma. Alla vigilia del match Vincenzo Montella esprime soddisfazione per l'annunciata visita di Berlusconi (poi saltata per il maltempo ndr): "Sono contento che venga, è una persona che dà grande fiducia ed entusiasmo".



L'allenatore mette poi in guardia i suoi in vista della gara del Meazza: "La Samp è una squadra molto organizzata, che non specula sul risultato e dispone di grandi talenti. La partita sarà estremamente ifficile, serviranno pazienza, perseveranza e velocità".



Contro i blucerchiati è emergenza in difesa: "Sto valutando Romagnoli terzino sinistro ma non perchè Vangioni non meriti di giocare. E' una possibilità". Sarà la prima gara senza Bonaventura: "Mi spiace moltissimo a livello personale, si stava completando come calciatore ma sono purtroppo situazioni di calcio. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Deulofeu e Ocampos da 18enni erano considerati tra i migliori al mondo, tocca a me farli esprimere al massimo". L'ultimo colpo sul mercato potrebbe essere Caceres: "Se sta bene è molto forte. Lo stiamo seguendo e testando".



Il tecnico analizza poi il periodo negativo in termini di risultati: "Non è colpa della squadra se non riusciamo a mantenere il ritmo della prima parte della stagione. Dentro la partita ci sono dei dati che vanno letti e interpretati: noi siamo cresciuti come pericolosità, nel possesso palla, nel numero dei passaggi, nei tiri in porta, nel baricentro nelle ultime partite. Siamo dispiaciuti ma non abbiamo perso equilibrio e le nostre convinzioni. Non è il momento peggiore da quando sono qui, all'inizio non avevo le certezze che invece ho adesso".



In settimana è uscito un articolo su Repubblica sulla dieta scelta dall'allenatore: "Non facciamo una dieta vegana, i calciatori mangiano tacchino e comunque tutto quello che fanno a Milanello è parte dell'allenamento. Decido io in base a studi scientifici:c'è uno staff medico oltre a una professionista. da calciatore per due mesi ho mangiato carote e petto di pollo proprio per prepararmi al meglio e vincere. La differenza la fa chi ha più voglia di vincere".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso