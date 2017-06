Milan, Montella: "Contro la Sampdoria voglio rabbia e orgoglio. Niang? Può crescere tanto"

Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese, il Milan è chiamato a reagire nell'anticipo della quarta giornata di Serie A contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, in programma domani sera allo stadio Ferraris (20:45 Premium Sport HD). Rispetto alla gara di San Siro, persa allo scadere a causa del gol di Perica, Vincenzo Montella recupera Niang, rientrato dalla squalifica: il francese è pronto a completare il tridente con Suso e Bacca. Ancora un turno di stop da scontare, invece, per Kucka: in mezzo al campo, dunque, probabile la conferma di José Sosa. L'allenatore del Milan ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita: "Domani dobbiamo giocare una partita perfetta per dimostrare chi siamo. Abbiamo bisogno di fare risultato, per questo voglio rabbia e orgoglio".



Montella ha preferito non commentare il discorso legato alla possibilità di rifondare il nuovo Milan con il ritorno in società di alcune bandiere della storia rossonera: "Penso sia prematurno parlarne e poi non devo fare io l'organigramma della società futura". Meglio dunque tornare al campo e alla sfida contro la Samp, sua ex squadra: "È stata costruita con logica, seguendo le idee tattiche di Giampaolo. Mi dispiacerebbe se l'accoglienza fosse negativa, ma è una cosa che ci può stare. Il mio affetto per i blucerchiati comunque rimane". Sui giocatori: "Niang? È importante, ma non si deve accontentare. Può crescere tanto. Calabria? C'è grande fiducia in lui". In chiusura una battuta sulla Champions League: "Se mi manca? Se è per questo, mi manca pure l'Europa League. Abbiamo grandi aspirazioni, ma bisogna guardare la realtà".



I CONVOCATI:

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), Calabria (96), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Locatelli (73), Montolivo (18), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).

Montella: "Mi manca la Champions? Anche l'Europa League..."