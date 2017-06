Milan, Montella: "Contro la Juve servirà qualcosa di straordinario"

Vincenzo Montella sereno dopo il 3-1 al Chievo: "E’ stata una gara in salita ma la squadra ha dimostrato di trovarsi bene in salita - le parole a Premium Sport -, l’abbiamo avuta sempre sotto controllo nonostante l’ottimo inizio del Chievo. Non abbiamo dominato ma credo che la vittoria sia meritata. Bacca l’ha sbloccata nel momento giusto, poteva farlo anche prima sul calcio d’angolo precedente e gliel'ho ricordato anche al momento del cambio ma tanto ha segnato cinque minuti dopo e va bene così".



Il sogno Champions rimane vivo? "Non ho guardato la classifica. Sicuramente è piacevole vincere in anticipo, sarà una dolcissima domenica e poi da lunedì dovremo pensare alla Juventus. L’Inter non è l’unica nostra antagonista, noi dobbiamo ambire ad arrivare in Europa, se arriviamo davanti all’Inter bene ma non mi piacerebbe arrivare davanti all’Inter e non in Europa. Quest’anno per entrare in Champions ci vuole una media da scudetto e per entrare in Europa League ci vuole una media da Champions".



Non temeva un giallo a Romagnoli che era in diffida? "Non penso alle diffide, non è un pensiero che mi avvicina. Se fosse stato ammonito a Torino avrebbe giocato un altro giocatore". Su Ocampos: "E’ molto forte, è stato un crack per tanti anni, deve crescere nell’interpretazione dei momenti. Mi è sempre piaciuto, è stato vicino alla Fiorentina quando era a Firenze, è un attaccante moderno che si può usare in vari ruoli". Infine, arriva il big match contro la Juventus: "Affronteremo gli invincibili, dovremo fare qualcosa di straordinario e ci prepareremo".