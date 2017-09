Milan, Montella: "Conti ci mancherà tanto. Voglio una squadra rabbiosa"

Il Milan cerca conferme. I rossoneri, reduci dalla larga vittoria sull'Austria Vienna in Europa League, attendono l'Udinese a San Siro per riscattare il pesante ko contro la Lazio di una settimana fa. Il Diavolo deve però registrare il grave infortunio occorso a Conti, costretto a stare fuori per 6 mesi. Inevitabile per Montella iniziare da questo argomento alla vigilia del match con i friulani. Ecco le dichirazioni dell'allenatore milanista.



"Ieri è stata una giornata molto triste. Conti è stato operato oggi e l'intervento è andato bene, sono convinto che il ragazzo reagirà nel modo giusto e rientrerà il prima possibile. Ci mancherà tanto, io e i giocatori gli auguriamo una pronta guarigione. Lo aspettiamo anche per rincuorarlo personalmente".



"Chi prenderà il suo posto? Abate si avvicina moltissimo alle caratteristiche di Conti e sono fiducioso. Può sostituirlo anche Calabria e qualcuno si può adattare in quel ruolo. Ho già in mente alcuni nomi ma vi lascio fare i compiti a casa. Se sono difensori o centrocampisti? E se fosse un attaccante?".



"Con l'Udinese ci saranno meno spazi che in Europa, mi aspetto che la squadra abbia la stessa fame nell'affrontare la partita. Dobbiamo comunque scendere in campo ogni volta per vincere, pensando prima a noi stessi che all'avversario. Difesa a 3? Si dà troppo importanza ai moduli, l'importante è la mentalità: l'altra sera ci sono state qualità e velocità di palla che mi hanno impressionato in senso positivo. Bonucci può giocare sia nella linea a 3 che a 4, lo ha dimostrato alla Juventus in Champions. Romagnoli unico mancino centrale mancino che abbiamo in rosa? In quel ruolo in caso di necessità potrebbero adattarsi Rodriguez e Antonelli".



"Kalinic e André Silva? Stiamo parlando di calciatori di grande talento, non riesco a starvi dietro... Un giorno sono fenomeni, un giorno flop. Per chi arriva da altri campionati serve equilibrio, nel bene e nel male. Il valore si misura nel tempo, sono sulla buona strada. Kalinic deve crescere di condizione ma sono soddisfatto della sua prestazione a Vienna. André Silva ha potenzialità enormi: gli auguro di diventare uno degli attaccanti più forti in Europa. Ha il tempo dalla sua parte, deve essere più cinico sotto porta anche se giovedì ha avuto tre occasioni e ha fatto tre gol. Cutrone è stato dimenticato da alcuni di voi ma non è così, ci darà ancora un grosso aiuto".



"Suso è importante, anche quest'anno è sempre stato risolutivo, è in grado di giocare nel 3-5-2 o 3-4-2-1 o come volete chiamarlo. La turnazione ci sarà, coinvolgerà tutti ma non è detto che sia una cosa negativa nel tempo".



"Il ko con la Lazio? Possono esserci diverse spiegazioni, probabilmente una sul piano tattico. All’inizio sembrava una partita in discesa, è un bene che sia capitata questa brutta figura, mi auguro che rimanga addosso per un po’. Dobbiamo pensare sempre e solo alla vittoria, avendo quella fame e rabbia necessaria per vincere le partite anche sporche. Non sempre si può vincere con la tattica: ora abbiamo due gare in casa, serve fare assolutamente bottino pieno".



"Oggi è il compleanno del nostro presidente (Li Yonghong compie 48 anni ndr), anche a nome della squadra gli voglio fare gli auguri: lo aspettiamo a Milanello".