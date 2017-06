Milan, Montella: "Con la Juve servono concentrazione, umiltà e sacrificio"

Vincenzo Montella si prepara a sfidare la Juventus domani sera al Meazza con il suo Milan secondo in classifica: "Vivo la sfida con serenità, sono curioso di essere un San Siro pieno, ma al di là di questo c'è bisogno di essere concentrati perchè la partita è difficilissima e l'avversario è fortissimo, ed è pronto a lottare per la vittoria della Champions League. Vogliamo fare bella figura: serviranno sacrifico e umiltà ma anche coraggio e sicurezza mettendo in campo le nostre caratteristiche. Mi piacerebbe vedere una squadra compatta. Non è uno snodo decisivo, sarà più importante la partita di Genova per capire a che punto siamo".



I rossoneri vincendo potrebbero essere a due punti dalla capolista ma il tecnico non vuole sentire parlare di Milan come anti-Juve: "No, sono state sottolineate troppo le cose belle. Non dobbiamo cadere nel tranello: dobbiamo isolare tutto quanto. La partita è pericolosa. Dobbiamo giocare senza assilli, con spensieratezza. Fanno piacere i complimenti di Marotta ma ripeto, non cadiamo nel tranello. Comunque sono parole dette con sincerità. Con i bianconeri ci sono differenze teniche, tattiche e mentali. Se vincono da cinque anni significa che sono i più forti".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).