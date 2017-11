Milan, Montella come Allegri nel 2014: Sassuolo decisivo

Dodici gennaio di tre anni fa: Berardi segna un poker al Milan che perde 4-3 al Mapei Stadium sancendo la fine dell'esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Quasi quattro anni dopo, Vincenzo Montella si trova di fronte a un bivio simile: domenica sera il Milan sarà a Reggio Emilia (ma Berardi non ci sarà per infortunio) contro il Sassuolo per trovare una vittoria scaccia-crisi, unico risultato che allontanerebbe le voci di esonero che da tempo aleggiano attorno al tecnico.



Nelle ultime sette partite, tra campionato e impegni europei, Montella ha vinto solo una volta. Mirabelli, prima della partita contro l'Aek Atene, ha riconosciuto la necessità di avere del tempo per dare un'identità a una squadra tutta nuova ma ha anche ribadito che i tifosi hanno bisogno di soddisfazioni nell'immediato. E l'immediato si chiama proprio Sassuolo.



I rapporti tra Montella e la tifoseria sono ai minimi storici come dimostrerebbe anche un episodio raccontato da Repubblica: a fine match di Europa League, l'allenatore rossonera avrebbe risposto in modo secco alle critiche di un tifoso "se il gioco ti annoia, non venire più a vedere il Milan".