Milan, Montella: "Ci siamo liberati, spero che la Juve ci sottovaluti"

Vincenzo Montella si gode la vittoria scacciacrisi contro il Chievo: il Milan respira e prova a risollevarsi. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Sicuramente il risultato ci dà forza e convinzione. Il gioco si intravedeva nelle ultime partite, la squadra ha fatto una grande gara, sono molto soddisfatto. Non c'è tempo di gioire, ma un pizzico ce lo gustiamo questo momento. Nella prima mezz'ora eravamo un po' bloccati mentalmente perché nelle ultime partite ci era successo di tutto. Nel secondo tempo la squadra ha giocato più libera e più intraprendente: dopo questa vittoria i ragazzi riusciranno a esprimersi secondo i loro valori. Kalinic ha fatto una grande partita, è stato decisivo. Ma ancora non è un carrettino vincente, solo un carrettino..."



"La squadra ha concesso poco anche contro il Genoa, io vedevo un progresso con Bonucci e anche senza Bonucci. Si può criticare il giocatore per alcune prestazioni, ma non il suo valore. La scintilla voglio vederla sabato: mi auguro che la Juve ci sottovaluti un po'..."