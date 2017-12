Milan, Montella: "Ci manca serenità. I tifosi fanno bene a fischiare"

Vincenzo Montella è rammaricato ai microfondi di Premium Sport al termine dello 0-0 del Milan contro il Torino a San Siro. "Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine, creando 6-7 palle gol nitide e sbagliando in altrettante occasioni l’ultimo passaggio. Al Torino abbiamo concesso poco o nulla" sottolinea il tecnico rossonero.



Il problema dei rossoneri sembra essere anche mentale: "Alla squadra non posso recriminare niente, se non un pizzico di serenità che ci aiuterebbe a fare meglio qualche giocata: la prestazione è stata molto positiva, mi spiace solo per il risultato. Non manca cattiveria, manca solo la tranquillità nel gestire alcune situazioni, ma dobbiamo continuare ad avere la forza di portare avanti il nostro lavoro".



Gli spettatori presenti al a San Siro non hanno gradito quanto visto: "Ingenerosi i fischi dei tifosi? I tifosi fanno bene a fischiare perché vogliono che la squadra vinca: è il loro modo di esprimere disappunto, ma sanno anche loro che i ragazzi in campo hanno messo tutto quello che avevano. E che meritavano di vincere. Peccato solo che in questo momento ci giri un pochino storta, perché se avessimo vinto sarebbe stata una domenica anche più bella: stiamo comunque migliorando nel proporre gioco e anche nella fase difensiva".



Secondo non pochi osservatori al Diavolo manca un bomber: "Abbiamo grandi attaccanti, è inutile tornare indietro. Stiamo crescendo, qualcuno sta forse soffrendo un po’ San Siro. André Silva ha tutte le caratteristiche per potersi imporre, ci vuole pazienza. Kalinic sta soffrendo un po’ la mancanza di gol, ma in fase di non possesso ha fatto un’ottima partita".