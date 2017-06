Milan, Montella: "Che impresa. Recupero? L'Inter perdeva tempo"

"Ho visto una squadra che perdeva tempo per gli ultimi 20-25 minuti, l'arbitro se n'è accorto e ha dato il recupero". Vincenzo Montella commenta così il pari del Milan maturato al 97' del derby. L'Inter protesta, lui non ci sta e analizza così la gara.



"Orsato ci ha comunicato che avrebbe prolungato di un minuto il recupero, è stato perfetto. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma dovevamo essere più veloci e più cinici. Meritavamo qualcosa in più, poi abbiamo subìto il gol e abbiamo patito il contraccolpo. Per quello che abbiamo fatto, era assurdo perdere questa partita: rimontare due gol in un derby è stata un’impresa pazzesca, una grande prova di forza. Ora capisco la grande esultanza dei nostri avversari all’andata (pareggiò Perisic nel recupero, n.d.r.). Sono contento per la prestazione e per la reazione, dopo lo svantaggio. Questo pari vale più di quello dell'andata, perché mancano meno partite alla fine".