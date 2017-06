Milan, Montella: "Champions? Dobbiamo avere sempre la fame di Lapadula"

Vincenzo Montella commenta ai microfoni di Premium Sport il sofferto successo del Milan sul campo del Palermo: “Sono molto felice, oltre che per i tre punti, per lo stato d’animo di Lapadula, ha una determinazione fuori dal normale e so quanto questo gol valga per lui". Il tecnico rossonero analizza l'andamento del match contro i rosanero: "Siamo partiti benissimo, abbassando molto il Palermo e facendo girare bene la palla: siamo passati meritatamente in vantaggio ma dopo ci siamo poco alla volta accomodati, abbiamo abbassato il ritmo e senza la nostra consueta aggressività facciamo fatica. Nel secondo tempo si è visto che gli avversari avevano qualche motivazione in più e giustamente sono arrivati al pareggio. Per fortuna abbiamo reagito: questa partita la volevamo vincere e il successo è meritato, anche se naturalmente ci sono degli aspetti su cui lavorare. Ma lavorare dopo una vittoria è comunque più facile".



Il Milan adesso può pensare in grande: "Se siamo da Champions? Bisogna sognare, ma per rimanere a questo livello dobbiamo avere sempre la fame che ha fatto vedere oggi Lapadula. Dove intervenire a gennaio sul mercato? Tutte le squadre sono migliorabili, ma tante volte per migliorare una squadra a gennaio si rischia di peggiorarla. Quindi bisogna stare attenti. Romagnoli? Gli manca un po’ di mestiere, ma ha il tempo dalla sua parte e la base è già di altissima qualità. Pasalic? Buona gara: non era facile perché viene da un lungo periodo di inattività. È un bel prospetto.”