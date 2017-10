Milan, Montella: "Cammino un po' in salita, ci vuole tempo"

Vincenzo Montella riceve il premio Liedholm nel momento più difficile della sua esperienza al Milan. "Ho avuto il piacere di incrociare il Barone alla Roma, ho avuto la possibilità di apprezzare la sua ironia. Mi auguro di poter vincere come lui, ha vinto due scudetti". Aspettando che accada, intanto il tecnico rossonero mai era stato in difficoltà come oggi e il 15 ottobre, alla ripresa del campionato, dovrà cancellare le ombre intorno a lui ma soprattutto l'amarezze dei k.o. Sampdoria e Roma. "La sconfitta brucia, probabilmente immeritata, c'è un percorso che abbiamo intenzione di proseguire e migliorare. Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra, ci stiamo avvicinando, stiamo insistendo sul lavoro".



"L'accanimento sul Milan secondo me ci sta, le aspettative erano e sono altissime. Il nostro percorso ci deve portare a crescere e raggiungere l'obiettivo dei primi quattro posti. Non siamo distantissimi, l'importante è non farsi condizionare. Futuro? Non mi turbano le illazioni, faccio questo lavoro da qualche anno, conosco i rischi del mestiere. Allenando una squadra come il Milan i rischi sono maggiori, così come le chiacchiere".



"Sono positivo e ottimista, c'è del lavoro da fare. Vedo il cammino un po' in salita ma è abbastanza normale, ci vuole del tempo ma noi siamo i primi a pretendere che questo tempo non ci sia. Ho equilibrio nelle valutazioni e nelle analisi. Il preparatore? Sto valutando qualche possa essere la scelta migliore. Iriarte sta con me da qualche anno, le soluzioni interne non mancano, sto vedendo anche altri profili. Non mi lascio prendere dal panico".