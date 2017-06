Milan, Montella: "Bisogna puntare sull'agonismo contro la Juventus"

Reduce da quattro vittorie e un pareggio, Vincenzo Montella guarda con moderato ottimismo la sfida alla prima della classe: "Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita - le parole a Milan Tv -. A livello agonistico dovremo prepararla bene per cercare di essere superiori alla Juventus". "Mercoledì inizieremo a preparare la gara ma senza pensare di sprecare energie mentali. Dobbiamo arrivare carichi sabato a San Siro, non a Milanello", ha aggiunto Montella: "Io mi pongo sempre obiettivi a lungo termine. Il gruppo sta crescendo e ha bisogno di qualche vittoria per crescere ancora, i giocatori hanno sofferto molto nelle ultime stagioni. Il lavoro è lungo".



"Avremmo potuto avere degli alibi - continua Montella riferendosi alla trattativa per la vendita del club - , invece a Milanello lavoriamo con serenità grazie anche alla vicinanza di Berlusconi, Galliani e Maiorino. Galliani mi sostiene nella quotidianità, è una persona molto esperta ed è un valore aggiunto per un allenatore". Infine il tecnico rossonero spiega di non aver sentito Berlusconi "ma sentiamo sempre la sua vicinanza. Il presidente sabato sera ha fatto arrivare un 'in bocca al lupo' a tutta la squadra attraverso il suo chef Michele Persechini", che segue le trasferte della squadra.