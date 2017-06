Milan, Montella: "Bello vedere l'Inter esultare come avesse vinto..."

Vincenzo Montella cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante il gol preso nel finale contro l'Inter: "Anzi, lo vedo proprio pieno - le parole a Premium Sport con un pizzico di provocazione -: la classifica è bella e ci deve essere un pizzico di soddisfazione nel vedere gli avversari, che hanno costruito una squadra per vincere lo scudetto, esultare al 92esimo come se lo avessero vinto".



Normale, comunque, un po' di delusione per il risultato: "Il presidente era un po’ amareggiato come noi per il pareggio finale, ma ha fatto i complimenti ai ragazzi e credo che se li siano meritati, per lo spirito che hanno messo in campo. Per loro mi dispiace molto, ma devono dormire sorridenti più degli avversari perché hanno trasmesso un grande spirito ai loro tifosi". Il tecnico rossonero non crede che la squadra si sia chiusa troppo nel finale: "Non è che l’Inter stesse creando molto: a me è piaciuta la voglia di vincere della squadra. Perché aveva voglia di vincere, nonostante la paura iniziale. Potevamo anche chiudere la partita, ma alla fine avevamo speso tanto"



Infine, sulle polemiche per il gol di Candreva: "Perisic dà una spinta a Locatelli, se avesse fischiato non sarebbe stato sbagliato (e sorride, ndr)".