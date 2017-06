Milan, Montella: "Battiamo il Sassuolo per Berlusconi"

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18:00 allo stadio Meazza, Vincenzo Montella ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita: "Il Sassuolo è tra le squadre migliori per continuità di gioco e di risultati, grazie al loro allenatore. Non hanno bisogno di una settimana per preparare bene la partita. È una gara estremamente difficile e delicata, tra l'altro contro una rivale diretta. Non voglio che passi il messaggio che abbiamo un vantaggio perchè loro hanno giocato giovedì. Di Francesco? Sono contento dei suoi successi, è un amico. Credo che un po' ci assomigliamo dal punto di vista tecnico". Sul lavoro svolto sino a questo momento: "Siamo a un buon punto, la squadra sta crescendo come coesione, entusiasmo, armonia e allegria. Se ripensiamo all'ultima sfida, la Fiorentina ha tirato in porta una volta e mezza . Sto vedendo che il livello degli allenamenti sta crescendo".



Il tecnico del Milan si è poi soffermato su alcuni singoli: "Niang? In termini qualitativi ha fatto meno bene nelle ultime partite. Ma in termini di impegno è sempre ad alto livello. Se ho provato Luiz Adriano in allenamento? Sì, è vero. Bonaventura? Sta crescendo molto da mezzala. Donnarumma? È impressionante la tranquillità con cui vive le esagerazioni attorno a lui. È un grande valore per lui e per il Milan". Sul compleanno di Berlusconi: "Vogliamo dedicargli la vittoria, penso che sarebbe il regalo più gradito visto la passione smisurate che prova per questo club. Profumo d'Europa, in caso di successo? In questo momento sicuramente sì".



Montella ha poi risposto sulla domanda relativa all'inserimento dei nuovi giocatori: "Vangioni è arrivato infortunato, non ha fatto la preparazione. Sta crescendo tantissimo, ma c'è tanta competitività perchè ha davanti due giocatori della Nazionale. Per Lapadula vale lo stesso discorso. Sosa è arrivato e ha giocato, ora un po' meno, come anche Gomez. Sappiamo quanto sia importante il periodo di adattamento per un difensore che arriva dal calcio sudamericano. Il ritorno di Paletta è stato importante e sta facendo benissimo. Pasalic? Ora sta bene, ma esistono anche le scelte tecniche". Infine, un pensiero su Francesco Totti: "Berlusconi ha provato a prenderlo, ma il suo amore per la Roma era troppo forte il suo amore per la Roma. Ma considerata l'idea di calcio del presidente, credi che sarebbero stati molto compatibili".



