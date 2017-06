Milan, Montella: "Bacca? Svolta della stagione con il rigore al Sassuolo"

Il Milan prova a isolarsi dalle vicende societarie pensando al campo: sabato sera arriva a San Siro il Chievo. Alla vigilia della sfida Vincenzo Montella spiega: "Non mi preoccupano il closing e le questioni di mercato, sono cose normali, così come il mio rinnovo. Non voglio dare alibi alla squadra, dobbiamo pensare solo al calcio. I ragazzi hanno sempre dimostrato grande maturità e attaccamento superando diverse avversità. Sono orgoglioso di allenare questi giocatori".



Passando all'aspetto tecnico il tecnico ritiene che "con il Chievo ci sarà da soffrire, ma la nostra squadra sa soffrire. L'undici di Maran ha giocatori, anche per età, di grandissima esperienza che si adattano all'avversario. E' una realtà del nostro campionato da tanti anni. Comunque da parte mia sento la vicinanza dei tifosi e sono certo che domani in questo senso daranno una risposta ancora una volta importante".



Dopo un periodo buio i rossoneri hanno ricominciato a fare punti: "Le gare con Udinese e Sampdoria hanno cambiato il livello della nostra classifica. Per il resto il rendimento è stato costante. Il momento peggiore è stato superato brillantemente con i risultati attraverso la forza di volontà e del gruppo".



La classifica resta molto corta e la lotta per Champions ed Europa League è serrata: "Sarà tutto aperto fino alla fine, le prime tre saranno credo le stesse di adesso anche se l'Atalanta è molto vicina. Noi siamo ancora in corsa e adesso dipende tutto da noi".



Il Milan potrà contare su Bacca in questa rincorsa: "Credo che il rigore di Reggio Emilia rappresenti la svolta in senso positivo per la sua stagione". Una stagione che potrebbe concludersi davanti all'Inter in classifica: "Noi ambiamo ad arrivare in Europa League a prescindere dall'Inter, poi se riuscissimo ad arrivare sopra a loro tanto meglio. Ma non dobbiamo fare la corsa sull'Inter".