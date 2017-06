Milan, Montella: "Bacca o Lapadula? Magari giocano insieme"

“Lapadula e Bacca hanno fatto delle buone partite, potrebbero giocare entrambi visto che se lo meritano. E’ bellissima la storia di Gianluca a Pescara, ma bisogna decidere indipendentemente da questo, altrimenti non sarei un buon allenatore”. Non dà grosse indicazioni di formazione Vincenzo Montella alla vigilia della sfida contro il Pescara di Zeman, che l'ex Aeroplanino conosce molto bene: "Quando andai a Trigoria c’era anche lui ed era entusiasta di allenarmi, ma dopo pochi giorni venne esonerato. C’è un bel ricordo, ero molto entusiasta di essere allenato da lui. Ha fatto la fortuna di tantissimi attaccanti, è un maestro, le sue squadre sono ancora oggi riconoscibili. Sai benissimo come gioca ma non sempre riesci a prendere le contromisure”.

Quella di domenica è una gara che i rossoneri non possono sbagliare se vogliono continuare la caccia all'Europa: “Non ci sono partite facili sulla carta, quando lo abbiamo pensato poi abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo fatto meglio quando il calendario era difficile. Questa è partita pericolosa, serve atteggiamento da grande squadra ma anche da squadra umile. La pressione fa parte del gioco, succedeva anche da giocatore. L’ambiente è mentalizzato per vincere e siamo pronti per farlo. Rispetto all’Inter non ho la smania di arrivare un punto sopra di loro, anche se mi piacerebbe per varie motivazioni. Se ci concentriamo possiamo farcela”.

Prima della sosta si è visto un Milan diverso: "Nelle ultime settimane c'è stato più possesso, servirà più movimento senza palla ma questo è uno step successivo. Dobbiamo essere più determinati nelle ultime giocate. Col Genoa la squadra è stata paziente e mi è piaciuta molto, ma dobbiamo essere più efficaci sotto porta, dobbiamo avere più rabbia, soprattutto nella scelta dell’ultimo passaggio. Contro il Genoa dovevamo fare più gol, ma comunque domani mi accontenterei di una vittoria”.

Uno degli uomini più in forma in casa rossonera è Deulofeu, che in settimana ha speso belle parole nei confronti del tecnico: "Fa piacere avere un riconoscimento del lavoro del nostro staff. Scherzando con lui l'ho ringraziato anche a nome dello staff, ma l'abbiamo stuzzicato dicendogli di fare gol non solo con la Spagna. Il suo futuro? Sta facendo molto bene, ma ha una storia contrattuale che non dipende da me. Nella scelta dei giocatori vanno sempre fatte valutazioni generali che dipendono anche dalle ambizioni della società e dall'aspetto economico. Dipende dal mercato ma io ora non lo posso conoscere".

Mentre sul proprio di futuro Montella dichiara: “Contrattualmente è la società che deciderà, io ho un contratto, quindi siamo a posto così. Offerte per me? Non è mai successo in passato, ora conta solo la gara di domani. Ho un contratto e sono tranquillo. Quando arriveranno i nuovi ci metteremo a sedere e capiremo cosa l’uno voglia dall’altro. Closing? Non ci pensiamo, siamo concentrati solo sul presente, per il resto vedremo ma non ci perdo il sonno, non sono neanche curioso. Il mercato? Non conosco chi entrerà, lavoreremo insieme e avremo tutto il tempo per programmare, è solo aprile".

"Approfitto per fare gli auguri di buon compleanno ad Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Clarence Seedorf che erano qui prima di me” ha concluso il tecnico rossonero.