Milan, Montella: "Bacca è decisivo, ora aspetto si sblocchi Niang"

E' felice e soddisfatto Vincenzo Montella quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria di misura sul Cagliari: “Loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo fatto la nostra - ha detto il tecnico rossonero - Abbiamo avuto poco spazio, loro sono stati molto compatti ma credo ci sia stato un dominio della partita da parte del Milan. Ci sono state tante cose positive, abbiamo tirato poco in porta, dovevamo essere più veloci e dovevamo sbloccare la gara prima ma non era facile. Il primo match dell’anno non è mai facile, le squadre davanti a noi hanno faticato, quindi è tutto nella norma e siamo felici della vittoria".

Partita risolta nel finale quando Montella ha inserito anche Lapadula in attacco, ma il tecnico milanista non sembra voler mettere in discussione il consueto 4-3-3: "Abbiamo rischiato nel finale, inserendo due punte e c’è grande soddisfazione perché tenevamo molto a conquistare questa vittoria. Bacca si trova meglio con una punta vicina? Io l’ho visto fare caterve di gol quando aveva accanto due ali e un trequartista. Dopo il gol di oggi è incedibile? E’ un giocatore che fa parte del nostro progetto, non è appariscente ma è decisivo e lo ha dimostrato anche oggi. Gli è capitata una palla alla fine e ha segnato: siamo contenti di lui. Ha fatto un gol importante e decisivo, adesso aspettiamo quello di Niang”.