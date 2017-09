Milan, Montella: "Andrè Silva? Deve inzaghizzarsi..."

Dopo la sofferta vittoria con l'Udinese, Vincenzo Montella cerca continuità di risultati nella sfida contro la Spal del suo amico Semplici: "C'è un rapporto splendido, a Firenze veniva spesso a vedere gli allenamenti, è un amico. Sono molto contento di ritrovarlo in Serie A. A vedere la sua squadra, gioca con grandissimo ordine e compattezza, è una squadra che fa le cose con logica e sono coordinati in campo. Abbiamo visto quanto è difficile giocare contro la Spal, lo hanno capito anche Lazio e Inter".

Come fatto spesso da inizio stagione e viste le tre partite in pochi giorni, il tecnico ricorrerà al turnover: "In qualsiasi squadra la competizione interna è fondamentale. I ragazzi devono accettarlo, sono pochi i giocatori che non hanno bisogno di dimostrare tutto ogni volta. Scelgo i giocatori in base alle caratteristiche e alla condizione fisica, soprattutto per gli attaccanti".

E a proposito di attaccanti, dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di Andrè Silva: "Deve avere più quella rabbia da gol, su questo deve ancora crescere. Ma quando vedo un giocatore che nonostante l'età è già a certi livelli, mi fa piacere. Deve solo inzaghizzarsi". Da ex attaccante Montella parla con piacere delle punte ("Kalinic? Le sue qualità le conosciamo tutti, non solo in fase realizzativa. Sono molto soddisfatto, me lo aspettavo così") e anche del paragone fatto da Cassano, che ha paragonato il tecnico del Milan a Dybala: "Mi ci vedo un po' anche io nelle movenze, anche se lui gioca più lontano dalla porta. Dybala lo conosco da quando aveva 17 anni in Argentina, lo avevo chiesto a Lo Monaco ai tempi del Catania, poi arrivò il Palermo".

Dai giocatori più in forma, a quelli apparsi più in ombra nelle ultime uscite, Suso e Bonucci su tutti: "Il trasferimento di Leonardo ha suscitato molto clamore, quindi è normale che ci siano pressioni maggiori su di lui. La sua presenza ha aiutato la difesa, è esperto anche per capire qualche critica. Suso è più sereno visto che per quanto ho letto ha rinnovato con il Milan, anche se non è ancora ufficiale. Può giocare in mezzo al campo come posizione di partenza".

In conclusione un commento alle parole di Boban, che ha criticato il mercato dei rossoneri: "Ho grande rispetto e un buon rapporto con lui. Il mio obiettivo è solo raggiungere gli obiettivi dichiarati, rispetto il pensiero di Boban, non ho nessuno spirito di rivalsa. Sinceramente sono contento della campagna acquisti, la squadra è destinata a crescere ancora, bisogna scoprire ancora il reale valore di molti giocatori. Non mi manca nulla".