Milan, Montella alza la voce. E Mirabelli incontra De Sciglio

I panni sporchi - recita il proverbio - si lavano in famiglia. Poi, però, c'è sempre qualche vicino che origlia il rumore della lavatrice. Vincenzo Montella non ha fatto alcun rimprovero pubblico alla squadra dopo la sconfitta inattesa del Milan contro l'Empoli, anzi: ha messo l'accento sui tiri in porta e sulla caparbietà del gruppo nel voler ottenere un risultato positivo. All'indomani, tuttavia, toni e contenuti sono cambiati. E a Milanello è arrivata la strigliata.



Montella alza la voce, dunque, e ai giocatori ricorda che c'è un obiettivo da raggiungere, l'Europa League: secondo quanto trapela, l'allenatore ha preteso dalla squadra tutt'altro carattere in campo, evitando di regalare agli avversari intere porzioni di partita, come accaduto domenica o altre volte in passato.



Sul banco degli imputati messo su dai tifosi è finito soprattutto un giocatore, Mattia De Sciglio. La voci su un suo imminente trasferimento alla Juve, unite alla prestazione deludente offerta contro l'Empoli (tra l'altro indossando la fascia di capitano), hanno scatenato la rabbia dei sostenitori rossoneri. Il d.s. Massimiliano Mirabelli ha parlato con il giocatore, ma è sempre più complicato - come ha spiegato il nostro Bargiggia - arrivare a una soluzione positiva, cioè al rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.