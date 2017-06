Milan, Montella: "A Udine inizia il nostro campionato: fondamentale vincere"

Dopo le due sconfitte in campionato (con il Napoli) e in Coppa Italia contro la Juventus, il Milan è chiamato al riscatto contro l'Udinese. Vincenzo Montella è consapevole dell'importanza della sfida: "Domani inizia il nostro campionato perchè veniamo da alcuni risultati difficili anche se la squadra è migliorarata. Sarà una gara complicata, l'Udinese non lascia molti spazi. La partita può essere sbloccata da una giocata: servirà una grande prestazione".



A dispetto di un filotto negativo in termini di punti, il tecnico ribadisce comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto per gli sforzi dei ragazzi. Dobbiamo migliorare alcune cose, senza dimenticarci quello che sappiamo già fare. In questo momento non riusciamo ad avere ancora continuità per tutti i 90 minuti, preferisco però mettere l'attenzione sulle cose positive, come il carattere e la capacità di uscire dalle difficoltà".



In merito alla formazione Montella sottolinea: "De Sciglio sta bene, si sta allenando già da qualche giorno con noi. Calabria lo valutiamo nei prossimi giorni". Con la Juventus è stato ottimo il debutto di Deulofeu: "Sta lavorando con noi da poco, può fare bene sia la fase offensiva che difensiva. E' sempre stato considerato un predestinato. Bisogna capire perché non è ancora esploso nonostante sia un giocatore importante. Il mio compito sarà quello di i farlo rendere al massimo. Domani può giocare dal primo minuto".



Donnarumma è finito invece nel mirino di alcuni tifosi in seguito al ko allo Stadium: "Non è assolutamente distratto, è molto sereno e deve continuare così. I social sono un modo di comunicare veloce, ma non sai chi scrive le cose e quindi deve essere preso con le giuste precauzioni. Non credo che Gigio potesse fare di più sulla punizione di Pjanic".



Un altro giovane, Locatelli, ha compromesso la rimonta contro i bianconeri facendosi espellere: "E' migliorato tanto, a Torino ha fatto una grande partita per esempio. Stiamo parlando di un ragazzo, a volte sbagliano anche i 30enni. L'importante è andare avanti con serenità".



Chiusura dedicata a Niang, volato in Inghilterra al Watford: "Gli vogliamo bene, mi hanno fatto piacere le sue parole. Ha fatto il massimo per cercare cambiare la tendenza. Gli auguro ogni bene, può diventare una risorsa importante per il Milan, tecnicamente o economicamente".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso