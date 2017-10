Milan, Mondonico: "Bonucci mai stato leader ma ora si sentirà più leggero"

Il Milan ritrova l'appuntamento con la vittoria a Verona ed Emiliano Mondonico durante YouPremium trova una delle chiavi del successo contro il Chievo: "La grande prestazione rossonera è arrivata anche per l'assenza di Bonucci. Senza lui si potrebbe pensare che sparisca il 50% della fase difensiva ma io come allenatore avrei detto ai giocatori: 'dimostrate che valete anche senza di lui'".



L'ex tecnico di Torino, Napoli, Atalanta e Fiorentina continua: "Domenica il Milan contro la Juventus dovrà avere lo stesso orgoglio e la stessa rabbia. E la vittoria di Verona sarà determinante anche per Bonucci: quando rientrerà in campo si sentirà alleggerito di certe responsabilità".



Ma Mondonico va oltre: "Io non ho mai ritenuto Bonucci un leader, non ho mai visto nel suo modo di giocare quello di un leader, di uno che viene seguito dai compagni. Anche ai tempi della Juve era così, faceva belle prestazione ma era più leader Barzagli: è una cosa particolare e difficile".