Milan, Mister X potrebbe essere Rocco Commisso

Ore decisive in casa Milan tra la scelta del nuovo socio di maggioranza e la sentenza Uefa. David Han Li è ancora a New York con legali e advisor finanziari: le trattative vanno avanti, a binario doppio: è di ieri l'uscita allo scoperto della famiglia Ricketts (seguita da Merrill Lynch) ma l'ipotesi portata avanti da Goldmann Sachs è al momento quella più avanzata.



E la figura che dovrebbe rispondere a questo secondo scenario, quella che abbiamo chiamato precedentemente Mister X, è quella di Rocco Commisso, proprietario dei New York Cosmos e con un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari. Di origini italiane (nato in Calabria), 68 anni, si è trasferito negli Stati Uniti a 12 anni ed è stato il fondatore di Mediacom, ottava azienda fornitrice di tv via cavo del Paese.



L'accelerata decisiva poteva arrivare in queste ore ma è presumibile che si vada ad inizio se non metà settimana, d'altronde c'è la volontà di andare fino in fondo e trovare un accordo tale da risolvere in toto la situazione societaria e non sentir parlare più di rifinanziamento.



Sul fronte Uefa, in casa rossonera c'è aria pessimista: la sentenza, prevista per lunedì, potrebbe prevedere, oltre all'esclusione dall'Europa League, anche una sanzione di 30 miloni di euro.