Milan, Mister Li non restituisce i 32 milioni a Elliott: è più fuori che dentro

Potrebbe essere la giornata decisiva per il Milan: Li Yonghong non avrebbe versato a Elliott i 32 milioni di aumento di capitale: la scadenza della restituzione era fissata per oggi e le banche asiatiche sono già chiuse. Non è escluso che i soldi arrivino nella giornata di lunedì ma a questo punto potrebbe essere troppo tardi: il fondo statunitense di Paul Singer potrebbe escutere il pegno sulle azioni del Milan e diventerebbe a tutti gli effetti il nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi.



Mister Li dunque è "più fuori che dentro": la sua avventura dopo poco più di un anno dovrebbe volgere al termine: il futuro ma anche il presente del Diavolo è sempre più a stelle e strisce. Attenzione però perché secondo alcune indiscrezioni l'attuale presidente milanista (lo scorso mercoledì ha tentato invano di riallacciare i rapporti con Comisso), sosterrebbe che esista un fax che comprovi l'arrivo dei sopracitati 32 milioni ma a Elliott non risulta: battaglia legale all'orizzonte?