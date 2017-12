Milan, Mirabelli: "Serviva una scossa, per Gattuso grande possibilità"

L'esonero di Montella, la promozione di Gattuso e tanto altro: in casa Milan è stata una giornata molto intensa e in serata il ds Mirabelli ha voluto spiegare ai tifosi le motivazioni che hanno portato al ribaltone in panchina: "Ripartiamo da Gattuso ma vogliamo ringraziare Montella e il suo staff per il lavoro che hanno svolto - ha detto Mirabelli al Gran galà del calcio - Oggi è stata una giornata difficile per noi, però volevamo dare una scossa dopo un periodo di risultati altalenanti. La decisione è arrivata nella notte, dopo la partita in collegamento con la Cina abbiamo deciso di fare così".

"Gattuso traghettatore? Rino è l'allenatore, se lo definiamo traghettatore ammazziamo già lui e il gruppo. Rino ha un DNA particolare con il Milan, adesso ha questa grande possibilità e vediamo come se la gioca, vedremo che cosa succederà. L'idea di un cambio era già nell'aria? Col Torino siamo stati anche un po' sfortunati, ma abbiamo fatto un bilancio dopo 23 partite. Abbiamo perso troppo e col Toro dovevamo dimostrare di essere il Milan, per questo abbiamo deciso per il cambio. Donnarumma? Nessun caso, noi siamo tranquilli. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma il nostro campionato inizia settimana prossima. Abbiamo un'intera annata ancora davanti prima di tirare le somme definitive".

FASSONE: "RICONOSCENZA A MONTELLA, MA..."

"Quella di Gattuso è stata la miglior soluzione in questo momento. Rino sa benissimo il suo ruolo e lo ha accettato con grande umiltà e entusiasmo. Ha un'opportunità enorme, poi quando saremo alla fine del campionato tireremo le somme e vedremo che fare". Così l'ad del Milan Marco Fassone, ospite del Gran Galà del Calcio. "Non ci sono traghetti e una riva - aggiunge Fassone - dove si saprà già cosa succederà. Era un'ipotesi valutata nelle ultime settimane, nei mesi scorsi sicuramente no".

"A Montella dobbiamo della riconoscenza - continua Fassone - è stato collaborativo, aziendale, qualcosina non ha funzionato e gli errori sono stati fatti da tutte le parti. La cosa importante è stato prendere una decisione ad un certo momento piuttosto che non prendere una decisione sperando che le cose prima o poi migliorassero. Abbiamo una buona squadra che siamo convinti possa avere un rendimento migliore di quello di adesso. Ora abbiamo la media di nemmeno 1 punto e mezzo a partita e non va bene, ma siamo convinti che con Gattuso salirà, migliorerà e tornerà quella di inizio campionato. A gennaio non interverremo sul mercato, non ne abbiamo bisogno".