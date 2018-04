Milan, Mirabelli: "Sapevo di avere nemici"

Futuro a rischio? Secondo le ultime indiscrezioni Massimiliano Mirabelli non avrebbe il posto garantito per la prossima stagione ed è già partito, soprattutto sui media, il casting per il suo successore. Il d.s. del Milan ha reagito così alle voci: "Non sono per difendere la poltrona, non lo sono mai stato. Chi vuole viene e se la prende, se gliela danno. Non è un problema. Chi mi conosce lo sa benissimo, ho lavorato solo per il bene del club. Sapevo già all'inizio di avere tanti nemici che al primo sospiro sarebbero venuti fuori".



"Ogni nuovo ciclo ha bisogno del suo tempo, noi abbiamo fatto una strategia precisa, quella dell'anno franco - ha detto a Sky Sport -. Dovevamo cercare di costruire una squadra per il futuro. Ci sono tantissimi giovani importanti e un allenatore giovane e importante (Rino Gattuso, n.d.r.) su cui si può costruire qualcosa, siamo tutti orgogliosi di averlo messo in panchina".