Milan, Mirabelli: "Raiola uomo piccolo, Fassone treno super veloce"

Il sogno di Massimiliano Mirabelli è riascoltare la musichetta della Champions e soprattutto "farla riascoltare ai tifosi del Milan". Il suo più grande motivo d'orgoglio, forse, è un altro. "Con lui non voglio parlare", disse Raiola a inizio luglio, nel pieno del caso Donnarumma. Com'è andata a finire, è noto a tutti, col rinnovo di Gigio. "Da gigante del calciomercato, con quella frase Raiola è diventato un uomo piccolo nei miei confronti - ha detto il d.s. rossonero al Quotidiano del Sud -. Esordire con l’affare Donnarumma non è stato facilissimo, ma ne siamo venuti fuori alla grande".



"Non sono riuscito a fermarmi un attimo - spiega Mirabelli ripercorrendo il percorso di questa estate -, la mole di lavoro in questi mesi è stata enorme. Il tempo che dedico al calcio è infinito. Sono stato catapultato d'un tratto in una situazione nuova, è vero, tutto molto bello, ma tutto è avvenuto in apnea”.



"Fassone l’ho conosciuto all’Inter. Mi consultavo quotidianamente con lui: lunghe telefonate tra segnalazioni di giocatori promettenti e tanto altro. Poi quando è stato allontanato dall’Inter subito mi ha detto una cosa: dove vado ti porto con me. Così è stato. Posso aggiungere che lavorare con lui è un piacere perché per me non è umano, ma un vero e proprio extraterrestre. Un treno super veloce".



"L'attesa del closing? Ricordo a tutti che avevo un contratto con l'Inter, quindi se non si chiudeva l’affare... Poi il mio tempo l’ho passato negli stadi di Europa. Ho visto partite, partite e ancora partite. Concentrato sempre e unicamente a vedere giocatori che potevano far parte di un progetto che per fortuna è partito".