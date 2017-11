Milan, Mirabelli: "Non potevamo prendere 10 top player, non pensiamo a Conte"

Massimiliano Mirabelli spiega la posizione del Milan sulle voci di un possibile cambio in panchina: "Montella ha la nostra fiducia: lavoriamo quotidianamente affinché questo progetto continui. Forse ci aspettavamo meno difficoltà rispetto a quelle che ci sono state, ma siamo sempre uniti in questo progetto".



E sui presunti contatti futuri con Conte? "Che ci crediate o no, queste sono cose che fanno parte del vostro mondo, cose giornalistiche. Noi abbiamo un campionato da giocare, non guardiamo in casa d’altri e c'è fiducia in questo gruppo e in questo allenatore".



Sulle parole di Squinzi ("Nel Milan non c’è alcun fenomeno"): "Non devo ribattere: dico solo che le nostre scelte sono ricadute su tanti ottimi giocatori. Se avessimo puntato su dei top player, per i prezzi che impone il mercato ora, ne avremmo presi solo due e saremmo rimasti con la rosa dell’anno scorso. Invece le scelte sono state diverse, più rivolte al futuro e quindi ai giovani".