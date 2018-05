Milan, Mirabelli: "Non ho fatto confidenze di mercato, concentrati sul campo"

"Non ho mai fatto confidenze di mercato. Restiamo concentrati sul finale di questa stagione. Il nostro futuro adesso si chiama Milan-Verona, poi testa, gambe e cuore sulla finale di Coppa Italia con la Juventus". Massimiliano Mirabelli interviene su twitter per smentire alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo le quali il ds rossonero avrebbe confidato ad alcuni amici di pensare per l'attacco a un nome "che farebbe venire giù San Siro".



L'attenzione resta sul campo: poi ci sarà il tempo per dedicarsi agli acquisti e nel reparto offensivo certamente servirà un giocatore di peso: non è un mistero l'interesse per Belotti mentre è rispuntata l'opzione Benzema, osservato da vicino dallo stesso Mirabelli al Bernabeu in occasione della semifinale di ritorno di Champions tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Non ho mai fatto confidenze di mercato. Restiamo concentrati sul finale di questa stagione. Il nostro futuro adesso si chiama #MilanVerona, poi testa, gambe e cuore sulla #FinaleTimCup contro la #Juve — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) May 3, 2018