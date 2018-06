Milan, Mirabelli: "Non cediamo i migliori"

Massimiliano Mirabelli rassicura i tifosi. "Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori. Abbiamo ricevuto molte richieste, ma non siamo intenzionati a venderli. In entrata ci faremo trovare pronti" evidenzia con forza il direttore sportico rossonero, presente ieri a Lugano per assistere all'amichevole tra Svizzera e Giappone (in gol anche Ricardo Rodriguez).



Il Diavolo, che sarebbe vicino a Falcao, attende la sentenza dell'Uefa sul Fair Play Finanziario (sarebbe a rischio la partecipazione all'Europa League): "Un’avventura... Dobbiamo aspettare, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione (in caso di esclusione dalle coppe il club di via Aldo Rossi farebbe ricorso al Tas ndr)".



Nonostante le difficoltà in campo e fuori dal rettangolo verde, Mirabelli guarda con fiducia al futuro parlando a Sky: "L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società".