Milan, Mirabelli: "Nell'uovo di Pasqua vogliamo trovare il rinnovo di Gattuso"

Il Milan è atteso da due gare cruciali, contro Inter e Juventus, per la rincorsa Champions ma prima della doppia sfida potrebbe arrivare un annuncio importante in casa rossonera, ovvero il rinnovo di Gattuso. "Non c'è nessun tipo di problema, siamo sotto Pasqua e ci stiamo preparando per il regalo. Lo mettiamo nell'uovo. Quindi aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gennaro Gattuso. Entro 3-4 giorni? Penso di sì" spiega Massimiliano Mirabelli a margine di un evento alla 'Tenute La Montina', in Franciacorta.



"Voi magari lo conoscevate solo da giocatore - aggiunge il direttore sportivo del club di via Aldo Rossi - ma per me sarà tra gli allenatori più importanti nei prossimi anni,quindi è giusto che il Milan se lo tenga stretto. Ora siamo concentrati sul quarto posto ma stiamo lavorando per aprire un ciclo con lui, è il tecnico ideale per una squadra che dovrà tornare a essere protagonista".



Proprio Mirabelli ha voluto fortemente Gattuso sulla panchina del Diavolo dopo l’esonero di Montella: "Non è mai stato un traghettatore. Devo ringraziare la proprietà cinese che lascia lavorare me e Fassone, un dirigente straordinario. Ormai il feeling non è più solo tra me e Fassone: io mi sento protetto dall’ad per le sue competenze e dal nostro allenatore per le sue capacità tecniche".



E se l’ex guida della Primavera fosse fosse arrivata prima? "Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare dal primo giorno. Abbiamo messo in difficoltà Rino nel metterlo in panchina, non lo volevamo bruciare. È un allenatore giovane ma è già 'vecchio'".



In casa rossonera potrebbero esserci altri rinnovi, come anticipato da Premium, nelle prossime settimane: "Stiamo discutendo con il procuratore di Romagnoli per prolungare il contratto".



In estate invece c’è il rischio di qualche cessione illustre: "Noi siamo il Milan, molti vorrebbero indossare questa maglia. Le parole di Raiola su Reina e Donnarumma? Non ascoltiamo queste cose, Gigio è uno dei più forti al mondo e ce lo teniamo stretto: non è un problema per noi. Fino a quando lui e Suso hanno voglia di restare noi non li cediamo. La clausola di Suso (38 milioni di euro ndr) non verrà alzata: per noi non è sul mercato".



Spazio poi ai delusi, per motivi diversi, della rosa: "Ci dispiace per Conti, sarà il primo acquisto della prossima stagione. D’accordo con Gattuso nella scelta di escludere Kalinic contro il Chievo? Il primo estimatore del giocatore è lo stesso Gattuso ma vi assicuro che l'attaccante è uno dei giocatori più stimati della rosa".



Infine, sulla Nazionale: "Vedo dirigenti preparati che devono avere il sostegno di tutti noi. I giovani ci sono, bisogna solamente avere fiducia".