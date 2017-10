Milan, Mirabelli: "Montella? Ognuno di noi ha un tempo"

Massimiliano Mirabelli sembra aver perso la pazienza. Il d.s. del Milan, a pochi minuti dalla sfida con l'Aek Atene, ha usato parole durissime nei confronti della squadra avvisando anche Vincenzo Montella. Le tre sconfitte di fila in campionato non sono piaciute al d.s., neppure per come sono maturate. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate da Mirabelli.



"A me non piace quando il Milan perde. In questo periodo abbiamo fatto vedere buone cose, poi non ci siamo presentati a Genova, siamo usciti dal campo al 70' con la Roma, non ci siamo presentati nel primo tempo contro l'Inter. Tutto questo il Milan non se lo può permettere, stiamo lavorando affinché questa squadra sia consapevole della propria forza. Il Milan è la squadra che dà più Nazionali ogni volta, vuol dire che è un gruppo valido, bisogna diventare presto squadra".



"Ognuno di noi ha un tempo, non solo Montella, ce l'ho io, ce l'abbiamo tutti. Questo Milan è stato costruito con tutti i rischi del caso, abbiamo voluto dare al mister un gruppo di giovani forti per costruire un buon futuro. La proprietà non è lontana affatto, ci sta molto vicina, ci sta facendo lavorare al meglio. Poi il tempo è un orologio per tutti. Montella rischia? È il rischio del nostro lavoro ed è giusto che sia così, è capitato anche a grandi allenatori di non avere risultati in un anno. Sappiamo qual è il nostro progetto, sappiamo che abbiamo fatto tre partite e ne mancano trenta. In queste restanti gare dobbiamo essere una squadra come il Milan deve essere. Rispetto per tutto, timore per nessuno, avere equlibrio in campo e dare un po' di timore all'avversario".