Milan, Mirabelli: "Montella? Illazioni, ha la nostra fiducia"

Vincenzo Montella non rischia nulla, di sicuro non adesso. Il Milan ha massima fiducia nel suo allenatore: è questa è la linea della società rossonera dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro la Roma, la seconda consecutiva e la terza in sette giornate di campionato. Il club ha fatto filtrare immediatamente il proprio orientamento per spegnere sul nascere le voci di una eventuale ma al momento impossibile svolta, poi Mirabelli l'ha confermato.



"Stiamo sentendo illazioni sul nostro allenatore. Viviamo un momento in cui abbiamo anche fatto cose positive, abbiamo subito sconfitte, ma siamo solo all’inizio. È una cosa mediatica mettere in discussione l’allenatore, abbiamo fiducia in Montella e in questo gruppo. Sappiamo che dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi e trovare la nostra strada. Tra virgolette sono più sereno perdendo come stasera, oggi prendo qualcosa di positivo dalla prestazione, anche se non è facile vedere del positivo in una sconfitta. Abbiamo affrontato una grande squadra come la Roma, dominando per 70 minuti. Normale che dia fastidio perdere in casa, ma ho visto dei grandi passi in avanti che mi lasciano tranquillo e sereno". Anche in vista del derby del 15 ottobre: "Inutile dirlo, è una gara completamente fuori dal campionato. Non dobbiamo avere paura, servono umiltà, rispetto e coraggio, ma gli altri devono temerci, non noi".



"Non diamo nessun tempo a Montella". Mirabelli aveva smentito l'ipotesi Ancelotti prima della partita: "Queste sono delle notizie che fanno parlare i media, è il gioco delle parti ma poi ognuno fa il suo mestiere. Ci dispiace per quello che è successo ad Ancelotti perché è un allenatore che ha vinto ovunque ma noi abbiamo un allenatore altrettanto bravo come Montella. Gli accostamenti ci fanno sorridere ma noi pensiamo solo a lavorare e far crescere il nostro progetto con Montella".