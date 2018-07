Milan, Mirabelli: "Mercato? Decide Gattuso. Dovrà essere a saldo zero"

Massimiliano Mirabelli prova a delineare le strategie di mercato del Milan, in un giorno che potrebbe essere decisivo per il futuro del club (entro oggi Li Yonghong deve restituire a Elliott i 32 milioni di aumento di capitale).



"Dico ai tifosi di non stare dietro ai nomi sentiti finora. Abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare, sia in entrata in uscita. Non uscirà nessuno se Gattuso non darà l'ok, non arriverà nessuno se non avrà l'ok di Gattuso. Sarà il Milan di Gattuso. Per quanto mi riguarda, non prenderei nessuno a meno che non arrivi qualcuno che ci faccia fare il salto di qualità" le parole del direttore sportivo rossonero a Sky.



La situazione è completamente diversa rispetto a 12 mesi fa: "L’anno scorso, quando abbiamo costruito la squadra, abbiamo creato una base giovane, ora dovevamo lavorare su tre innesti. Abbiamo avuto entrare in meno dalla Cina, forse non giocheremo l’Europa League e dovremo quindi fare un mercato a saldo zero, con tante idee, come ha detto l'ad Fassone".



Sulle uscite: "Per Gomez avevamo già raggiunto un accordo con il Boca, è sorta una problematica sul contratto, ci siamo dati due giorni, ma è richiesto anche in Itlaia. Kalinic ha offerte da Turchia, Russia, Spagna, Germania, ce l’hanno richiesto un po’ tutti. L’Atlético Madrid e il Siviglia sono forse quelle più vicine".



Zaza è stato accostato al Diavolo negli ultimi giorni: "Nessun acquisto in considerazione oggi perché non sappiamo quanto abbiamo in tasca, quante risorse abbiamo a disposizione. Lo sapremo dopo qualche cessione. ​Ci sono alcuni nostri giocatori che hanno tante offerte. Se Rino vorrà fare a meno di un big lo ascolteremo e valuteremo cosa fare".