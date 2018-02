Milan, Mirabelli: "Gattuso grande allenatore, starà qui tanti anni"

Arrivano solo complimenti, di recente, per Rino Gattuso. E forse i più importanti sono quelli che gli fa Massimiliano Mirabelli, d.s. del Milan, pochi minuti prima della sfida di Europa League con il Ludogorets. Perché in qualche modo fanno capire anche quali sono le intenzioni della società sul futuro dell'allenatore.



"Non riesco ad immaginare un Milan senza Gattuso - ha rivelato Mirabelli -. Il Milan starà tanti anni con Gattuso. Fa delle cose col suo staff che non sono da allenatore giovane, ma da grande allenatore. Speriamo di tenercelo stretto per tanti anni è un allenatore davvero importante".



"Le voci sui problemi della proprietà? Non viviamo quello che si dice, siamo una società abbastanza virtuosa, non abbiamo problemi con niente e nessuno, talvolta paghiamo prima. Un po' ci sorridiamo, pensiamo al nostro percorso sportivo. Ci siamo ripresi, dobbiamo rimettere questo Milan sui binari giusti".



"La pace di Donnarumma con la curva? È una cosa bella, giusta. Gigio è un patrimonio del Milan e del calcio italiano. È un giocatore importante, lui lo sa ed è giusto che venga amato. Anche Cutrone è un patrimonio importante per noi, dal primo giorno in cui ci siamo visti abbiamo fatto il contratto quasi come una scommessa. La fortuna di questi ragazzi a volte viene attraverso la famiglia, dobbiamo ringraziare che Patrick ha una famiglia splendida che sta lavorando insieme a noi per far sì che diventi presto un campione".