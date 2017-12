Milan, Mirabelli: "Fischi giusti, ora proviamo a essere degni"

Massimiliano Mirabelli ci mette la faccia dopo l'ottava sconfitta del Milan: ecco le principali dichiarazioni del d.s. rossonero a Premium Sport.



"Ci spiace commentare un'altra sconfitta: sapevamo di attraversare un momento difficile, ma sappiamo che abbiamo un progetto e lo porteremo a termine. Dobbiamo avere tempo, è una squadra che alla prima difficoltà non riesce a ritrovare se stessa. Pesa la maglia, pesa anche San Siro come è giusto che sia, anche se abbiamo trovato nei nostri tifosi sempre un sostegno. Contestazione? Mi pare logico, alla fine si perde la pazienza. Hanno fatto bene a fischiare".



"Non dobbiamo promettere nulla, abbiamo il dovere di lottare in Coppa Italia e poi nelle prossime gare di campionato. Dobbiamo provare fare le cose per bene dopo tante delusioni, dando l'impressione di essere degni della maglia del Milan. Ritiro? Non era punitivo. Ora vediamo di liberare la testa dei giocatori"