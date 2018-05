Milan, Mirabelli: "Ci teniamo stretti Donnarumma"

Massimiliano Mirabelli fa un bilancio della stagione del Milan e si sofferma sulle prospettive di mercato. Ecco le dichiarazioni del ds rossonero a Premium Sport.



"Questa stagione è stata molto complicata, abbiamo disputato 57 partite dopo aver ricostruito una squadra e cambiato tantissimo. Abbiamo il gruppo più giovane in Italia, il quarto in Europa... Il Milan deve ambire a obiettivi diversi, però partiamo da questo sesto posto che è importante".



"Dovremo disputare una buona Europa League e un buon campionato che ci possa vedere protagonisti per posizioni ben più alte di quelle che abbiamo ottenuto quest'anno. Sarà un'estate di lavoro per poter fare quegli accorgimenti necessari".



"Giusto aspettare la risposta dell'Uefa (sul settlement agreement e le sanzioni ndr), però dobbiamo farci trovare pronti e adere le idee chiare. Cerchiamo di programmare un piano A e un piano B".



"Abbiamo chiesto a Gattuso quali sono secondo lui i giocatori da confermare e quali magari da mettere sul mercato. Lui farà questa doppia lista, c'è sintonia totale con il mister e lavoreremo seguendo le sue indicazioni".



"Cutrone quando siamo arrivati era in scadenza, abbiamo fatto di tutto per rinnovargli il contratto e non cederlo. Avevamo intravisto le sue qualità. Il valore di Donnarumma non si discute, è un patrimonio del Milan, noi al di là di quello che si dice lo terremo stretto".