Milan, Mirabelli a Premium: "Donnarumma, rispondi entro 48 ore"

A margine del primo allenamento della nuova stagione del Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato di mercato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport. Si parte ovviamente dal caso Donnarumma: "Gigio sa la nostra posizione, la nostra offerta, sa tutto. Aspettiamo una sua risposta ma non troppo: il 27 dobbiamo giocarci l'Europa League e non possiamo partire senza certezze. Serve avere quelle idee chiare che oggi non abbiamo, speriamo ci risponda entro 48 ore. Non è un ultimatum ma ci auguriamo che giocatore ed entourage capiscano le nostre esigenze".



Si passa alla difesa: "Kjaer profilo che conosco ma in questo reparto al momento siamo pieni. Non entra nessuno, se prima non arrivano cessioni. Poi siamo in pieno mercato, le situazioni si evolvono di giorno in giorno".



Mirabelli riapre a Biglia: "Con Lotito non è difficile trattare, semplicemente è bravo a vendere i suoi prodotti. Magari troviamo la quadra con lui, se no abbiamo in mente le alternative e magari sono nomi segreti ancora non usciti".



Infine, l'attacco: "Kalinic ha espresso la volontà di venire al Milan ma prendiamo atto dell'incedibilità che ci ha ribadito la Fiorentina. Ci guardiamo altrove. Il mercato tedesco? É vero, in Germania ci sono un sacco di giocatori bravi...".