Milan, messaggio di Donnarumma ai tifosi: "Voltiamo pagina"

Il ruolo del portiere è indiscutibilmente uno dei più delicati. A volte un errore può costare caro. Lo sa bene Gigio Donnarumma, reduce - come i suoi compagni del Milan - dal ko in finale di TIM Cup contro la Juventus. Una gara che ormai fa parte del passato, perché il presente si chiama Atalanta. Vincere significherebbe chiudere il discorso Europa League: un'occasione da non lasciarsi sfuggire, come - in esclusiva per acmilan.com - ha sottolineato il portiere classe '99.

"Mistakes can happen, but I want to move on: we are playing two important games"

"Siamo tutti molto delusi, ci tenevamo a vincere questa partita ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta - esordisce Gigio nel suo messaggio ai tifosi rossoneri - Adesso però è ora di guardare avanti, abbiamo due partite molto importanti che dobbiamo giocare al meglio. Gli errori possono capitare nella carriera dei un portiere, ovviamente dispiace molto, ma devo voltare pagina perché ci sono due partite fondamentali. Ho tanta voglia di fare e di dimostrare le mie qualità, siamo tutti carichi per Bergamo, in spogliatoio c'è la giusta energia: ci arriviamo sicuramente alla grande".