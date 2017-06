Milan, messaggio dalla Cina: "Donnarumma e Locatelli, non mollate"

"I grandi campioni non si perdono mai d'animo". Questo il messaggio di incoraggiamento di Sino-Europe Sports, capofila della cordata cinese in procinto di completare l'acquisto del Milan, indirizzato in particolare a quattro giocatori rossoneri: due sono Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli, al centro delle critiche per alcuni errori commessi in campo, gli altri sono Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio, che ieri a Udine si sono infortunati.

"I grandi campioni non si perdono mai d'animo. Donnarumma, Bonaventura, Locatelli, De Sciglio, continuate a lottare", è il tweet pubblicato da Community, l'advisor che segue la comunicazione del gruppo cinese. Per Gigio, preso di mira per i gol subiti a Napoli e per quello di De Paul, una bella iniezione di fiducia, così per il 19enne Locatelli, che mercoledì si era fatto espellere a Torino con la Juve subito dopo il gol del Milan e al Friuli ha perso palla sulla trequarti innescando l'1-1 dell'Udinese.