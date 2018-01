Milan, Merrill Lynch per il rifinanziamento del debito

Visti gli ultimi positivi risultati sul campo, il Milan lavora con più serenità anche alla questione rifinanziamento: Fassone vorrebbe chiudere la questione entro aprile per poi dedicarsi completamente al settlement agreement con la Uefa. Com'è noto, il club rossonero deve ripagare il fondo Elliott entro ottobre in merito al debito di 308 milioni di euro (180 andati alla Rossoneri Sport Investment Luxembourg che fa capo a Li Yonghong, i restanti 128 in due bond per estinguere i debiti pregressi con le banche e contribuire alla scorsa campagna acquisti estiva).



Il Milan aveva scelto Highbridge come advisor per cercare potenziali finanziatori per estingere il debito ma ora, secondo Il Reuters, si sarebbe rivolta alla Bank of America Merril Lynch: un nome molto potente e prestigioso che alza le probabilità di riuscire a rifinanziare in tempo il debito.



Secondo il Corriere della Sera, comunque la decisione non elimina dal tavolo l'offerta di Highbridge, che potrebbe ancora tornare in gioco per finanziare una parte del debito, sia sopra (proprietà) che sotto (Milan).