Milan, menù particolare per il Capodanno cinese

Il Capodanno cinese 2018 arriverà il prossimo 15 febbraio ma il Milan si è portato avanti: in quella data, infatti, ci sarà la partita di Europa League contro il Ludogorets e quindi oggi a Milanello foto e riprese che saranno svelate solo settimana prossima.



Come riportato dal nostro Carlo Pellegatti, la squadra ha pranzato a base di menù cinese: ravioli con ripieno di manzo, branzino al vapore, pollo con salsa Gong Bao (con peperoni, arachidi, zenzero), verdure di stagione saltate e frutta.



Donnarumma e Storari hanno apprezzato il menù, come riportato da Bonaventura su Instagram.