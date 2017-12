Milan, meno ottimismo per il voluntary agreement

Lavori in campo e fuori. Gattuso è arrivato presto a Milanello dove, dopo il pareggio di Benevento, i giocatori si sono ritrovati per una seduta defaticante riservata ai giocatori in campo al Vigorito, quattordici invece i giocatori impegnati nell'allenamento.



La partita di Europa League contro il Rijeka diventa importante, non tanto sul piano della classifica, il Milan ha già conquistato il primo posto del girone, ma per migliorare un'autostima ai minimi livelli dopo il 2-2 del Sannio e ritrovare il gusto della vittoria in vista del match di domenica sera (avversario il Bologna) alla caccia di un successo che in campionato manca dal 5 novembre.



Una settimana importante anche a livello societario. L'8 dicembre si raduna il board della Uefa per esaminare la domanda del Milan circa il voluntary agreement. Le prime indiscrezioni che arrivano da Nyon non sono molto ottimistiche circa l'accoglimento della richiesta.



Marco Fassone, intanto, sta cercando di chiudere presto la trattativa con il fondo Highbridge per il rifinanziamento del debito con Elliott, prima tappa fondamentale per il futuro finanziario della società. Sono previsti incontri in questi giorni a casa Milan, mentre per quanto riguarda un futuro più lontano, rumors provenienti da Londra parlano di un possibile intervento di fondi internazionali per diventare partner del presidente Li Yonghong ma altri addirittura per subentare alla proprietà cinese. La sensazione è che potrebbero nascere importanti sviluppi nei prosssimi mesi, forse oggi nemmeno ipotizzabili.