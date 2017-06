Milan, Mati Fernandez: "La sconfitta dell'Inter? Meglio per noi..."

"Dobbiamo continuare a lavorare, a Pescara non è arrivato il risultato che volevamo ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. All'Adriatico siamo stati lenti nel giro della palla, non so perché. Ma siamo ancora lì in classifica e possiamo arrivare dove vogliamo". In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Mati Fernandez analizza il mezzo passo falso del Milan nell'ultimo tirno di campionato ma guarda avanti con fiducia.



"La sconfitta dell’Inter ha ridato il sorriso per la corsa all’Europa League? Noi - prosegue il centrocampista rossonero - dobbiamo guardare in casa nostra, poi se gli avversari perdono dei punti meglio ancora. Chi temo di più per l’Europa tra Inter, Lazio e Atalanta? La squadra più importante è il Milan, vogliamo vincere ogni partita, poi guarderemo se le altre squadre perderanno dei punti".



Domenica a San Siro arriva il Palermo e Mati Fernanez è pronto a fornire il suo contributo: "Ogni partita è difficile, ogni sfida vale tre punti e dobbiamo prepararci al meglio. Un bilancio del primo anno rossonero? Ho tanta voglia di lavorare e di stare sempre meglio. Sono stato tanto tempo fuori, adesso voglio allenarmi bene per raggiungere la miglior condizione. Cosa mi sta dando Montella? Il mister lavora molto bene, prepara bene le gare ed è molto intelligente nella gestione del gruppo".