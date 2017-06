Milan, Massaro: "Donnarumma, hai illuso tutti. Potevi diventare come Baresi e Maldini"

Sul caso Donnarumma dice la sua a Premium Sport un grande ex del Milan, Daniele Massaro. "Quando il presidente dell'inter Pellegrini mi mise davanti un assegno in bianco dicendomi 'Metti il doppio dello stipendio' io risposi di no. Ho baciato la maglia ma l'ho rispettata fino all'ultimo giorno. Alla fine del mio contratto ho ritenuto giusto non giocare per un'altra squadra in Italia e sono andato a fare un'esperienza in Giappone" sottolinea l'ex bomber, 208 partite con i rossoneri.



"Non so se la colpa è di Donnarumma o di Raiola - prosegue Massaro -, mi ha fatto molto piacere sentire Fassone in conferenza stampa quando dice 'Il Milan va avanti'. Mi dispiace che Donnarumma abbia illuso i tifosi, il popolo rossonero, quando poteva davvero diventare una bandiera come Baresi o Maldini. Siamo poi sicuri che la società abbia offerta 4/4,5 milioni e non di più? La verità non si saprà mai. Alla fine comunque secondo me Donnarumma andrà alla Juventus".



Nessun dubbio sull'operato di Fassone e Mirabelli: "Hanno formulato offerte molto importanti per un ragazzo di 18 anni e fatto una campagna acquisti al top per una squadra competitiva. La situazione non è quella di 2-3 anni fa: ora la scelta di Gigio proprio non la capisco",



Il talent di Premium fa quindi un nuovo confronto con il passato: "Io avevo la fortuna di firmare in bianco, la cifra la mettevano Galliani o Berlusconi perché io mi fidavo del Milan e ho dato tutto per questa squadra. Non ho mai fatto una scelta come quelle attuali dei giocatori che vanno in Cina o da altre parti, in campionati che non contano niente: forse diventeranno gli uomini più felici del cimitero ma io preferisco avere un grande palmares con tutti i trofei vinti con la gloriosa maglia del Milan".